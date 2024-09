Agatha All Along episodio 1 recap | In precedenza su Agnes di Westview…

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)All: In, sudi Westview È bello essere a casa. E per casa intendo ovviamente Westview, nel New Jersey. Sono passati tre lunghi anni dall’ultima volta che l’abbiamo visitata, e altrettanti da quandoHarkness (Kathryn Hahn) si è ricordata chi era. Se avete bisogno di un aggiornamento, in WandaVision Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ha lanciato una maledizione sulla città, facendo sì che tutti i suoi abitanti fossero intrappolati in una sit-com – beh, tutti tranneHarkness. Una strega segreta di 350 anni,ha finto di essere un cittadino di Westview sotto il suo incantesimo per indagare su cosa Wanda stesse facendo e come.