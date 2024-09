Wta Seoul 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 20 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il, glie l’didi20per quanto riguarda il Wta 250 di. Si giocano i quarti di finale e tra gli incontri più interessanti della giornata spicca la sfida tra Diana Shnaider e Marta Kostyuk, due delle giocatrici che sono più cresciute nel corso di questoche si avvia verso la conclusione. La russa Veronika Kudmertova, dopo aver eliminato la tds n°2 Samsonova, è favorita sulla bulgara Tomova. Nei quarti anche la rossella minore Polina. CENTRE COURT Ore 07:00 – P. Kudermetova vs (3) Haddad Maia a seguire – Tomova vs V. Kudermetova a seguire – (1) Kasatkina/Baptiste vs Raducanu/(8) Yuan a seguire – (4) Shnaider vs (5) Kostyuk Wtadi20SportFace.