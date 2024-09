Strage di Piazza della Loggia la grande accusatrice conferma | Toffaloni e Zorzi gli esecutori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Brescia – È stato il giornosuperteste, la donna le cui dichiarazioni si sono rivelate fondamentali nelle ultime due inchieste sulladi, la diciassettesima e la diciottesima, sui presuntimateriali: gli ex ordinovisti veronesi Marcoe Roberto, entrambi sotto processo a 50 anni dai fatti. Entrambi amici del suo fidanzatino dell’epoca: il neofascista Silvio Ferrari, ucciso a 21 anni il 19 maggio 1974 da una bomba che trasportava in Vespa inMercato. È Ombretta Giacomazzi, figlia dei titolaripizzeria Ariston, allora punto di ritrovo dei camerati bresciani e veneti. Oggi 67enne, Giacomazzi per tre ore abbondanti ha deposto davanti al Tribunale dei minori dove è a giudizio (a porte chiuse, come è prassi per i minorenni) ‘Tomaten’, rinato a nuova vita in Svizzera come Franco Maria Muller.