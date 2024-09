Pattinaggio artistico a rotelle | poesia azzurra ai Mondiali! Sasso e Altieri Degrassi si prendono la Solo Dance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cappotto Italia. La Nazionaleha fatto piazza pulita nelle discipline tradizionali del quad della categoria Senior, conquistando letteralmente tutte le medaglie d’oro disponibili ai Campionati2024 di, evento in corso di svolgimento in quel di Rimini. A mettere la ciliegina sulla torta sono stati gli specialisti dellaRobertae Gherardoche, dopo aver vinto nelle coppie di danza, si sono resi artefici di una prova individuale da outstanding. Una medaglia dal sapore particolare per il friulano, al debutto nella massima categoria dopo l’anno di stop dettato da un infortunio che l’ha portato a concentrarsinel lavoro con la partner.