Pardo | Inter tra le prime tre d’Europa! Non è più una sorpresa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pierluigidefinisce su Tutti Convocati il solo obiettivo di Simone Inzaghi in questa stagione con l’e anticipa il caldo derby di domenica sera con il Milan. LIVELLO – Pierluigistravede per la squadra nerazzurra: «Mantenere questa intensità nel percorso è l’obiettivo. Per ora quattro partite, quattro storie diverse. Le due partite migliori sono state con City e Atalanta. L’non si è indebolita, ha aggiunto innesti importanti. Taremi ha una capacità di stare in campo che aggiunge, anche Zielinski. Quello che non deve calare è l’intensità, la partita di Inzaghi è tutta questa. Non è sorprendente il risultato di ieri: non so come abbia fatto ad uscire l’anno scorso in Champions League. Francamente per me era più forte dell’Atletico Madrid, ormai comunque è una squadra insediata tra letre-quattro»., dopo Manchester il derby col Milan.