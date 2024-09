Oggi niente scuola paura Albula

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) La violenta perturbazione che ha interessato la fascia costiera e l’immediato entroterra nella serata di ieri ha indotto i sindaci di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Ripatransone, Massignano, Montefiore dell’Aso, Cossignano, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. A Monteprandone scuole aperte ma il sindaco Lha disposto due trattori con pale meccaniche e operai del comune per monitorare la viabilità interna per tutta la notte. Una bomba d’acqua si è abbattuta nella zona interna lungo la vallata dell’dove uno smottamenti in via Montagna dei Fiori, zona Rustichello ha trasformato la strada in un fiume di acqua e fango. Bloccate alcune auto con gli occupanti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale. Chiusa la viabilità dall’incrocio del Ponterotto.