Martinelli | Col mio Arezzo una notte speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Luca Amorosi"Nemo propheta in patria" è una massima che Riccardo, suo malgrado, conosce bene. Aretino classe 1991, in amaranto ha giocato solo due stagioni nel settore giovanile, poi il calcio lo ha portato in altri lidi e non lo ha (ancora) riportato a casa. Bellaria, Rimini, Prato, Lucca, Reggio Emilia – dove ha conquistato la promozione in B e giocato un anno tra i cadetti – Viterbo e infine Pontedera, la sua casa dal 2022. A differenza dello scorso anno, quando saltò entrambe le sfide contro gli amaranto, stavolta sarà della partita e giocherà contro il Cavallino per la nona volta tra serie C e coppa., un anno dopo quanto sono cambiate Pontedera e? "Il Pontedera ha cambiato qualcosa negli interpreti, ma non nella politica e nella mentalità di far crescere i giovani puntando sulla loro voglia di emergere e sull’entusiasmo.