Incendio nella torre 3 intossicati e 5 alloggi inagibili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Unha scosso prima dell’alba un’interadi via Trasimeno, al quartiere Adriano. Il rogo, stando a quanto ricostruito al momento, è divampato in un bilocale all’ottavo piano, nel condominio di 19, abitato da una donna di 43 anni. E pare che le scintille siano partite da una ciabatta elettrica. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivato alle 5.30: immediato l’intervento con 7 squadre, una quarantina di uomini, per domare le fiamme. E durante l’operazione è stato necessario evacuare tutto il palazzo. Fortunatamente la quarantatreenne che si trovava nell’o interessato non ha riportato gravi ferite, avrebbe respirato i fumi prodotti dalla combustione ed è stata affidata alle cure dei sanitari per essere poi portata in codice giallo al Niguarda. Tra le persone intossicate ci sarebbe anche una neonata.