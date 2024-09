Aurora e Dafne promesse dello sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Basiglio premia lo": ex aequo per. Il riconoscimento dell’eccellenzaiva locale quest’anno è stato conferito a due giovani atlete:Buccaro eLorini, rispettivamente per il pattinaggio su ghiaccio e per la ginnastica ritmica. "A Basiglio vivono alcuni campioni e campionesse- sottolinea la sindaca Lidia Reale -. Come Amministrazione da tempo abbiamo voluto investire nell’attivitàiva, anche in qualità di partner di progetti internazionali sulla salute".Buccaro ha ottenuto successi nella stagioneiva appena conclusa, classificandosi seconda alla finale nazionale Silver di pattinaggio artistico su ghiaccio, categoria “Pre novice”. Inoltre ha partecipato a diverse competizioni ed è risultata prima nel ranking della Lombardia della sua categoria per l’accesso alla finale.