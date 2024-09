Allerta meteo in Emilia-Romagna e Marche fiumi esondati e frane | treni sospesi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Emergenzaoggi in, dove c'è l'rossa già da quasi 24 ore, e nelle. La pioggia incessante ha provocatoe inondazioni. Scuole di primo e secondo grado chiuse in via precauzionale a Bologna, visto il particolare innalzamento del livello del torrente Savena e non solo. Sono rimasti a casa anche gli studenti di Casaglia, Villa Teresa (Rizzoli), Beltrame (Rizzoli), Bacchi Gabelli (Bellombra), Ferrari e Pavese ( IC 13 Savena), Cremonini Ongaro (IC 19 Bellombra), Avogli (IC 8 dentro alle Carracci), Longhena (IC 19). Restano aperti invece nidi, scuole dell?infanzia. Inoltre l'invito alle aziende e gli enti del territorio a favorire per la giornata l?utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working.