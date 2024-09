Al parco archeologico di Ostia Antica La stanza di Dafne lo spettacolo che racconta il mito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024- Prosegue la rassegna DE-SIDERA ET DIS-ASTRA tra la terra e il cielo in programma fino al 27 ottobre tra le rovinedi, un’occasione per frequentare un luogo straordinario non solo come sito, ma anche come un luogo vivo come era viva la fiorente città di. Il 22 settembre in scena LADI(ore 17:15, Frigidarium delle Terme del Foro ) una mise en espace a cura di Francesca Caprioli che unisce Caetano Veloso, Haendel, Tenco e altri grandi nomi della musica di tutti tempi con le parole del. Nellola vicenda è ambientata in un giardino in cui Febo Apollo, invaghitosi follemente di, cerca di prenderla con la forza, la Ninfa fugge e prega fortissimamente suo padre divino di dissolvere la sua forma.