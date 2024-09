Torna Montini Chiosa in bilico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di Pontedera. In questi giorni avvicinano alla sfida contro i granata pisani verranno valutate le condizioni di quei giocatori che sono alle prese con infortuni. Osservato speciale è sopratutto Marcoche non ha ancora debuttato in campionato per il problema muscolare rimediato alla vigilia dell’esordio contro il Campobasso a fine agosto. Il difensore sta procedendo nel suo percorso di recupero e solo in extremis si saprà se potrà essere convocato per la partita di sabato sera allo stadio Mannucci. Non è escluso che possa essere preservato ancora considerato che c’è il turno infrasettimanale e l’Arezzo tornerà in campo già martedì contro il Gubbio. Chi dovrebbe, invece, essere nuovamente abile e arruolato è Alberto. Il terzino ha saltato le ultime tre gare per una broncopolmonite.