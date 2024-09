Strade allagate a Civitanova | traffico in tilt e disagi ovunque

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Marche, 18 settembre 2024 –sott’acqua, è emergenza in tutti i quartieri. In centroparalizzato a causa del sottopassaggio di via Buozzi ridotto ad una piscina e dell’impraticabilità del sottovia del Castellaro e sono in campo i tecnici del Comune e i volontari della Protezione civile che insieme ai vigili urbani stanno cercando di risolvere le criticità maggiori. Ma isono. Non c’è quartiere in cui lenon siano, dal centro a Fontespina. Grossi problemi davanti alle scuole, perché in alcuni istituti stamattina era possibile entrare soltanto con il canotto. Allagati molti locali situati a pianoterra e ci sono quartieri in cui residenti non riescono nemmeno ad uscire di casa, tanta è l’acqua che si è accumulata tra carreggiate e marciapiedi.