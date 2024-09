Simon Coleman – Il salto dell’angelo | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– Il: trama, cast e streaming Questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda– Il, film di genere poliziesco del 2022 diretto da Nicolas Copin con Jean-Michel Tinivelli e Raphaëlle Agogué. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora.e la sua partner scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio. Mentrecerca di organizzare la nuova vita familiare, il torneo annuale di badminton e la visita a sorpresa della zia Victoria lo mettono in difficoltà.