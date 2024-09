Roma | una squadra sprecona subisce la reazione del Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Sfortunata, incerottata e ancora a secco di vittorie. L'avvio di stagione dellanon è stato da incorniciare: al contrario a livello di risultati Daniele De Rossi sembra aver ricalcato i primi passi delladi José Mourinho dello scorso anno. Le differenze però ci sono e sarebbe ingiusto nei confronti del tecnico non sottolinearli. La formazione giallorossa è attiva, combattiva, ma pecca sempre di qualcosa per riuscire a fare punteggio pieno, inciampando nei dettagli che spesso fanno però la differenza tra il successo o meno. Questa situazione si è ripetuta anche allo stadio Luigi Ferraris in Marassi, quando contro illanon è riuscita a portarsi a casa il successo, subendo la rete del definitivo 1-1 a tempo scaduto con la rete di Koni De Winter a pareggiare quella di Artem Dovbyk del primo tempo.