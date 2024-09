Meloni | Fitto? Supererà l’esame

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Se io devo guardare alla competenza, alla serietà di Raffaele, che è una persona stimata a 360 gradi anche in Europa, non ho dubbi che superi” del Parlamento Ue, “poi le altre dinamiche sono politiche”. “E lì chiaramente tutto diventa più complesso. Però, io dico questo, dipende da noi, dipende da quanto l’Italia riesce a muoversi compatta, perché noi dobbiamo ricordare che Raffaelenon è il commissario di Fratelli d’Italia, il commissario del governo, è il commissario italiano. E poiché le forze politiche tutte hanno una loro influenza in Europa, in Europa fa la differenza la nostra compattezza”. Aggiornameno ore 14.01 “Faccio l’esempio – va avanti la presidente del Consiglio – il gruppo dei socialisti è una forza molto influente nel Parlamento europeo.