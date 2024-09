Manchester City-Inter 0-0 rimpianti e spaventi | le statistiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)0-0, così termina la prima giornata della Champions League 2024-2025: queste ledel match dell’Etihad, ben giocato comunque dai nerazzurri. PARI A RETI INVIOLATE – L’pareggia all’esordio in Champions League sul campo delper 0-0, conquistando comunque un buon punto. I nerazzurri giocano bene soprattutto nel primo tempo, dove sprecano anche qualche occasione di troppo per portarsi in vantaggio. Nella ripresa, gli inglesi accelerano facendo tremare un po’ la difesaista, ma bravo a Sommer a opporsi su Gvardiol e Gundogan. Si tratta di un punto che può sicuramente soddisfare l’. Adesso testa al derby di Milano contro il Milan, in programma domenica sera.