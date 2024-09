Luna Rossa straripante | braccio di ferro con NZ poi la svernicia e vince ancora nella Youth America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si sta rivelando formidabileCup giovanile, la prima edizione della competizione riservata agli under 25 in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona. Dopo lo show inscenato ieri pomeriggio, sotto un vento da 17-18 nodi e onda decisamente alta (una vittoria e un secondo posto), i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno regalato spettacolo ancheterza regata di flotta che ha aperto la mattinata in terra catalana e ha trionfato in maniera perentoria, allungando così in testa alla classifica generale del gruppo A (27 punti, le prime tre classificate dopo otto regate accederanno alla seconda fase).