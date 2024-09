Idolos | iniziate le riprese del nuovo film con Claudio Santamaria

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ledelconIl 29 agosto sonoledi ‘‘, ilambientato nel mondo del campionato mondiale di MotoGP™. ‘’ esplora il rapporto umano tra un padre e suo figlio – un manager e il suo pilota – e tutto ciò che ruota intorno a loro: ambizione, apprendimento, ego, adrenalina, amore, perdono e seconde possibilità. Interpretato da Óscar Casas, Ana Mena,, Enrique Arce, Saul Nanni e Simone Baldasseroni per la regia di Mat Whitecross, ledelsi svolgeranno nell’arco di 10 settimane in diverse località della Spagna, dell’Italia e in altri Paesi del mondo.