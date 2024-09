Fonseca esonero prima di Inter-Milan? Scenari e 4 eventuali eredi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Paulorischia seriamente di essere licenziato dalgià a settembre. Il tecnico portoghese è sulla graticola e domenica c’è il derby contro l’. Il club rossonero valuta quattro allenatori. SULLA GRATICOLA – Guai in vista per, che rischia seriamente di essere esonerato. Come riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, per l’allenatore il derby trasarà l’ultima spiaggia. In caso di altro KO, dopo quello di ieri contro il Liverpool, allora il tecnico portoghese sarà esonerato. Ilsta già cercando alcuni nomi per sostituirlo.in questo avvio di stagione ha raccolto due sconfitte contro Parma in campionato e Liverpool in Champions League, un pareggio contro il Torino e una sola vittoria con il Venezia la scorsa domenica. Si valutano due nomi esteri e due profili italiani.