Cesena a Palermo un solo successo Ma un pareggio entrò nella storia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il(dove sarà di scena sabato alle 15) ha giocato 15 volte, una sola volta ha vinto e in serie A con gol di Mutu (fu però retrocessione), 6 i successi dei siciliani e tutti pareggi compreso probabilmente quello più imprevedibile ed emozionante dellabianconera almeno in tempi ‘moderni’. E quel punto valse tantissimo per la permanenza delin serie A con in panchina Ficcadenti e patron Campedellistagione 2010-2011. Alla trentaduesima giornata, il 10 aprile 2011 i bianconeri contro i rosanero del riminese Delio Rossi perdevano 2-0 al termine del tempo regolamentare, mancava però il recupero, un sostanzioso e fulminante recupero; da non credere, da stropicciarsi gli occhi. La gara pareva blindata dai padroni di casa, 2-0 già nel primo tempo grazie alle reti di Kurtic al 5’ e Pinilla al 36’.