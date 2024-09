Ballando con le Stelle 19 Sonia Bruganelli | Ecco perché temo più i giudizi di Mariotto che quelli di Selvaggia Lucarelli!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è tra i nuovi concorrenti dicon le. In coppia con il maestro Carlo Aloia, l’imprenditrice ha scelto di non ballare con il suo compagno, Angelo Madonia, per mantenere separate la sfera personale e quella professionale. In un’intervista a Chi, ha spiegato che con Carlo si sente a proprio agio, mentre esibirsi con Angelo avrebbe significato esporre la loro intimità: Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità.