Aggredisce e rapina un uomo in piazza | denunciato 30enne in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 17 settembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Cisterna dihanno deferito in stato di libertà un, classe 1994, per lesioni personali e. L’aggressione è avvenuta il 14 settembre, quando l’ha assalito un cittadino indiano in unadella città. A causa delle lesioni riportate, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Aprilia dal personale del 118. Il responsabile era già stato deferito in stato di libertà per aver violato il DASPO Urbano, avendo un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici nel centro di Cisterna. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha confermato che l’aggressore, dopo aver colpito la vittima, gli ha sottratto oggetti personali prima di darsi alla fuga a piedi, motivo per cui è stato deferito anche per il reato di