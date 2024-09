Vaccini gratis in Lombardia da ottobre si amplia l’offerta per minori e giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 17 settembre 2024 – Il vaccino anti-meningococco B, quello contro il papillomavirus, quello contro la dengue e quello contro la meningoencefalite da zecche. Sono le vaccinazioni che, a partire da, Regioneoffrirà gratuitamente ad alcune categorie, perlopiù. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Siin questo modogià compresa nel Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale 2023-25: il piano aggiuntivo prevede un costo stimato in 20,69 milioni di euro. Nuovi, chi ne ha diritto Dasarà possibile accedere gratuitamente al vaccino anti-meningococco B per gli adolescenti (nati dal 2012 ) e non vaccinati precedentemente in seguito alla offerta vaccinale per papillomavirus.