Tuttosport – il paese a doppia morale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 09:56:29 Arrivano conferme da TS: Dal re delle plusvalenze al losco plusvalentificio Va così per tutto, dalle telefonate per parlare di arbitri con i designatori – vietatissime nel 2006 ma molto più tollerate nel 2011 e poi dai, “i toni sono diversi” – alla pubblica valutazione delle plusvalenze: un giorno chi ne realizza di più è celebrato dalle cronache come “il re delle plusvalenze” e un altro, solamente pochi anni dopo, se ne fai tante diventi il losco promotore di un sistema criminoso, di quel plsuvalentificio che poi porta Iling, Mota, De Winter e compagnia a essere protagonisti in serie A. Va così per la sbandierata necessità di una sollecita tempestività della giustizia sportiva nel caso Juventus da parte di Procura sportiva e media, tramutatasi in un paio d’anni una calma serafica e ponderata riflessione prima di muovere qualche passo.