Salerno l’Asl assume 14 Diabetologi per il potenziamento della Rete Assistenziale Diabetologica

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 17 settembre 2024)ha portato a completamento la procedura per l’assunzione di 14, che sono stati immessi in servizio nella scorsa settimana. Il concorso era stato inizialmente bandito per 9 posti, ma nell’otticapolitica di rafforzamentoca aziendale, voluta dalla Direzione Generale, è stato deciso di aumentare il numero degli assunti da 9 a 14. Tutti i nuovi medici assunti, inoltre, opereranno su 38 ore settimanali, in modo da rispondere meglio alle esigenze dell’utenza di tutto il territorio provinciale, che va da Scafati a Sapri. “Stiamo dando seguito alla programmazione che avevamo impostato, e le assunzioni fanno parte di una strategia complessiva per dare le migliori risposte ad una delle patologie a più alta prevalenza sul territorio nazionale” ha dichiarato il DG del, l’ing. Gennaro Sosto.