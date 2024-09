Nuvole e sole sulla Bergamasca | temperature in lieve calo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il ponte di alta pressione sull’Europa settentrionale bloccherà per tutta la settimana l’arrivo di perturbazioni atlantiche sul nord Italia, ma al tempo stesso continuerà a richiamare correnti fresche da est che alimenteranno una circolazione depressionaria centrata proprionostra Penisola. La Lombardia vedrà pertanto una continua alternanza di momentiggiati e nuvolosi, talvolta accompagnati da qualche piovasco. Lesubiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa con un po’ di fresco che si farà sentire soprattutto al primo mattino.