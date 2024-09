Malore dopo la partita della Lucchese muore storico tifoso rossonero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Lucca, 17 settembre 2024 – Non ce l'ha fatta Giuseppe Carlesi, da tutti conosciuto come Beppe, che lunedì sera al terminecasalinga contro il Rimini ha avuto un arresto cardiaco, proprio fuori dalla gradinata del Porta Elisa. A poco è servito l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica, con i sanitari che per diversi interminabili minuti hanno praticato il massaggio cardiaco, Carlesi si è spento pocoil suo arrivo all'ospedale San Luca a 60 anni. Una morte la sua che ha lasciato attoniti i tanti tifosi che ieri sera hanno assistito increduli alla scena. Beppe da diversi anni, era costretto alla sedia a rotelle, anche se a fatica riusciva comunque a utilizzare le stampelle.