L' estate è finita | Giuliacci non prende tempo Dove pioverà di più

(Di martedì 17 settembre 2024) Sogni infranti per chi sperava di scappare qualche giorno in vacanza nell'ultima decade di settembre. Ormai l'"la rivedremo il prossimo anno". Parola di Andrea, che oggi è tornato a diffondere le previsioni e a tracciare i contorni di un quadro meteorologico credibile per la fine del mese di settembre. L'esperto è stato chiaro e non ha creato false speranze: "Fatta eccezione per la possibilità di singole giornate con temperature più alte, non si prevede il ritorno del caldo estivo". Anzi, il consiglio è di tenere a portata di mano l'ombrello perché l'instabilità sarà la grande protagonista delle prossime giornate.