Editoria | leader c destra ' avviare in Parlamento confronto per nuova legge di sistema'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set (Adnkronos) - "L'evoluzione del mondo dell'informazione impone una impegnativa sfida a tutte le istituzioni politiche. L'irrompere dei giganti del web, la crescita di potenti piattaforme spesso connesse ai colossi della rete, il saccheggio digitale che investe il mondo dell'e dell'audiovisivo, il dilagare delle cosiddette fake news e molto altro ancora richiedono un nuovo assetto normativo". Lo dicono Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi in una nota. "In molti casi con regole di respiro internazionale. Come è avvenuto con le direttive del diritto d'autore emanate dall'Unione Europea e recepite dall'Italia. Analogo percorso dovrà essere affrontato per il Media Freedom Act, approvato daleuropeo, che entro il 2025 andrà recepito.