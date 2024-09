Dalîlah | dal 20 settembre sui digital store Spike Lee

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 202024 sarà disponibile sulle piattaformei di streaming “LEE” (Matilde Dischi), il nuovo singolo di. “Lee” è un brano pop-reggaeton elegante e accattivante che tratta, in modo malinconico e allo stesso tempo sognante, grazie alla scelta dei suoni e i cori caldi, il tema del sentirsi piccoli, inadeguati, fuori luogo, mai abbastanza all’altezza, tanto che le paranoie diventano film, come quelli di “Lee”. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scrittoLee perchè per molto tempo mi sono sentita inadeguata, non all’altezza, e ancora tutt’ora ci combatto. Scrivere questo brano mi ha aiutato a prendere atto di questa mia debolezza e mi ha dato forza, e anche attraverso il videoclip ho voluto dimostrare (più di tutto a me stessa), di aver superato questi limiti. Ho vissuto la sindrome del brutto anatroccolo sin da piccola.