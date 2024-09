Capezzone | la sinistra silenzia il kalashnikov puntato su Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ci avete fatto caso? Dall'altra sera e poi per tutta la giornata di ieri, non un solo esponente dellaitaliana ha pronunciato una sillaba di condanna o di preoccupazione per la sorte di Donald. Immaginate cosa sarebbe successo - al contrario - se qualcuno avesse sfiorato Kamala Harris anche solo con il proverbiale fiore: avremmo assistito a ondate di sdegno, a mobilitazioni accorate, a lamentazioni sulla democrazia in pericolo. Ma per Donaldno: tutti muti. E così adesso il nuovo gioco politico e mediatico (sottile, subliminale, fatto di sottintesi sapienti, di piccole allusioni, e naturalmente di lunghi silenzi) è quello di farci credere che sia tutto normale: due spiacevoli fatti di cronaca e non molto di più. Anzi ecco il messaggio che ci viene trasmesso - bisogna voltare pagina e tornare ai temi della campagna elettorale americana.