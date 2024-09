Basket l’Eurolega approva le nuove regole sul fair play finanziario | introdotta la luxury tax

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Importante svolta per ileuropeo ed in particolare per, massima competizione cestistica continentale per club. L’assemblea degli azionisti del sindacato di Euroleague Commercial Assets (ECA) hato infatti l’implementazione dei Competitive Balance Standards (CBS), una nuova serie di norme che amplia la portata delle attualisul(FSFPR) per le squadre partecipanti. Il CBS rappresenta un’evoluzione delle attuali normative per soddisfare le attuali realtà dei club e della lega, fornendo livelli di remunerazione uguali per tutte le società in base ai ricavi collettivi medi dei club di Eurolega nelle due stagioni precedenti, piuttosto che ai ricavi di ogni singolo team. Ilaggiornato introdurrà tre livelli di spesa comuni per tutte le squadre denominati low, base e high.