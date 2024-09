Volley battuta Piacenza a Montichiari La Valsa vince la finalina È terza al Torneo Astori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un buon terzo posto quello ottenuto dallaGroup Modena in quel di, nelche precede di due settimane l’inizio del campionato. Dopo la sconfitta 2-3 nella semifinale contro i campioni dell’Itas Trentino (match nel quale Modena ha comunque rimontato da uno svantaggio di 0-2 grazie ai 22 punti di Buchegger e ai 18 di Rinaldi, coadiuvati da uno strepitoso Sanguinetti con 16 punti e un clamoroso 13 su 15 in attacco), i gialloblù di Luciano De Cecco hanno vinto 3-2 lacontro la Gas Sales. Modena si è imposta con questi parziali: 25-19 19-25 25-17 20-25 15-13, in un match che è stato realmente equilibrato nel punteggio soltanto nel tie-break. Modena partiva con De Cecco-Ikhbayri in diagonale principale, Gutierrez-Rinaldi schiacciatori, Mati-Anzani centrali e Federici libero.