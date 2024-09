Vivere a lungo però malati?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 16 settembre 2024) In un anno 138 miliardi di euro per il Servizio Nazionale Sanitario. Sono pochi. Ma siamo sicuri che sia la sola strada giusta per la nostra salute? E’ e sarà la demografia a far collassare la sanità. Il numero delle persone avanti negli anni colpite patologie croniche degenerative, diabete – aterosclerosi – malattie cardiovascolari – tumori e’ sempre più elevato. Si vive più ama spesso in malattia. Siamo entrati nello spazio di non ritorno del collasso del sistema di assistenza sanitaria. Occorre un netto cambio di paradigma, una revisione globale del modello “culturale” della salute. Si possono stanziare ancora altri miliardi ma saranno sempre insufficienti. Le file per accedere ai servizi sanitari continueranno a crescere e l’ insoddisfazione aumenterà.