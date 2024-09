Tragedia nel Salento Si ribalta con l’auto muore 29enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo lo schianto tra auto e moto che è costata la vita ad un 46enne solo poche ore prima, ancora unanel. Un ragazzo si èto con la sua auto sulla strada statale ed è purtroppo morto sul colpo. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 23 di ieri sera, esattamente sulla strada statale 274. Ed è proprio qui, purtroppo, che per cause ancora tutte da chiarire e verificare, un ragazzo, a bordo della sua auto, una Mini Cooper, ne ha perso il controllo e si èto completamente al centro della carreggiata.nel, morto sul colpo giovaneSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i soccorsi del caso, ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte, avvenuta sul colpo.