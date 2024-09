Slow Horses 4 Christopher Chung | Abbiamo scoperto le nomination agli Emmy tutti insieme sul set!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024), interprete dell'hacker Roddy Ho in, racconta i retroscena della serie festeggiando la vittoriaper la Miglior Sceneggiatura. Ogni mercoledì su Apple TV+. NoveAwards 2024, gli Oscar della tv, e una statuetta vinta. Questo l'ottimo risultato portato a casa dala serie Apple TV+ sulle spie reiette dei servizi segreti inglesi, tratta domonimi romanzi di Mick Herron. Per la prima volta nella storia della serie, che propone un nuovo episodio ogni mercoledì sulla piattaforma, vince la Miglior Sceneggiatura in un Drama per "Negoziare con le tigri" (3x03) scritto dallo showrunner Will Smith, battendo a sorpresa la favorita Sh?gun. Le altre candidature: Miglior Drama, Miglior Attore Protagonista per Gary Oldman, Miglior Attore Non Protagonista per Jack Lowden,