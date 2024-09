Santamaria | Mai violato il confine della terzietà sono nella Pa da oltre 40 anni | respingo con decisioni insinuazioni denigratorie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) In riferimento alla richiesta di dimissioni da presidente delle commissioni di concorso formulata dalla segreteria provinciale di Forza Italia al dirigente del comune di Benevento, Gennaro, per la sua presunta appartenenza politica al gruppo dirigente del movimento politico "Noi di Centro", lo stesso dirigente dichiara quanto segue: "In primo luogo – spiega– mi preme precisare che, nonostante la mia notoria attività politica, da qualche anno non ricopro ruoli di dirigente politico in nessuna formazione partitica. Tale scelta da me effettuata non è imposta da una previsione normativa per il ruolo che ricopro da qualche anno di dirigente a tempo determinato al Comune di Benevento ma è dovuta ad una mia autonoma valutazione di opportunità.