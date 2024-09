Palermo conclusa la campagna abbonamenti | il numero definitivo delle tessere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Entusiasmo ritrovato in casadopo il successo in trasferta contro la Juve Stabia. Il pubblico rosanero continua a confermarsi al fianco della squadra. Lestagionali sottoscritte dai tifosi rosanero per assistere alle gare del Campionato di Serie BKT sono 13.680, più di mille rispetto alla stagione 2023-2024. “Dopo il grande successo dell’iniziativa solidale che lo scorso anno ha consentito di creare borse di studio contro la dispersione scolastica per ragazzi in difficoltà nel quartiere di Borgo Nuovo, anche quest’anno abbonandosi ogni tifoso ha contributo ad aiutare chi è meno fortunato.