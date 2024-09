Moda e mare sulla stessa lunghezza d’onda | le sfilate a bordo di una nave

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 16 settembre 2024) Life&People.it Infinito, misterioso, mutevole, da sempre ilè fonte di ispirazione per la creatività. Prima fra tutte quella di stilisti e couturier che, cavalcando l’onda delle tendenze più in voga, hanno scelto talvolta di far salpare, nel vero senso della parola le proprie creazioni. E se l’haute couture sale, sin da tempi non sospetti, adi navi da crociera e imbarcazioni di lusso, un capitolo a parte lo meritano alcunediche hanno solcato i mari. Eventi rari ma estremamente memorabili, i defilè organizzati su imbarcazioni o ferry boats sono capaci di combinare l’eleganza dell’altacon l’atmosfera affascinante delle acque. Attraverso una cronologia che abbraccia decenni, questehanno segnato momenti iconici, trasformando barche e navi in passerelle di lusso.