Milan Ismael Bennacer operato in Finlandia | il comunicato e i tempi di recupero

(Di lunedì 16 settembre 2024)è statoindopo il problema fisico accusato al polpaccio: ecco ile i“ACcomunica che Ismaëlè statoquesta mattina in. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi“. Questo ilufficiale con cui il club di via Aldo Rossi hache il centrocampista algerino è stato sottoposto a intervento chirurgico in. Il centrocampista algerino, nel ritiro con la sua nazionale, aveva accusato un problema fisico al polpaccio che si è scoperto poi essere di grave entità e meritevole di operazione chirurgica per la risoluzione. Ecco che allora, adesso, sono ufficiali i tempi di recupero: si tratta di ben 4 mesi di stop.