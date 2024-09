Mercato Insurtech in Italia | investimenti hanno raggiunto quota 450 milioni euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il primo semestre dell’anno si è chiuso connel comparto assicurativo pari a 450di, con la previsione di raggiungere1 miliardo entro la fine del 2024. Sono i dati raccolti daAssociation e che verranno presentati domani, 17 settembre, durante la IV edizione dell’Day, l’evento che riunisce la community assicurativana per fare un punto suglie sullo stato dell’arte della digitalizzazione delassicurativo.in: si apre nuovo capitolo Del miliardo didipronosticati da IIA per la fine del 2024, il 78% è atteso dalle compagnie assicurative, l’11% dalla banche, il 5% da broker assicurativi, e il 6% da player attivi in altri settori.