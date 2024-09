Manageritalia nasce Tech EmpowHER per aumentare la presenza delle donne nel settore hi-tech

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bologna, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) – Sono ancora troppo poche lenel modoin Italia e in Emilia-Romagna. Soprattutto se si paragonano i livelli di occupazione femminile nelhi-nazionale con quelli degli altri paesi europei: secondo gli ultimi dati Eurostat, le posizionioccupate dasono il 22% in Europa e solo il 15% in Italia. Anche sul fronte della formazione il Bel Paese è il fanalino di coda: in Europa la media dei laureati in materie tecnico-scientifiche è del 13%, in Italia del 6,7% e di questi solo una su tre è donna.