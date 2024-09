Lino Giuliano squalificato da GF | mannaia Mediaset Anticipazioni stasera

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024)è statodal Grande Fratello ancor prima di mettervi piede. In questo periodo si è parlato a lungo della faccenda. Anche durante la puntata di sabato scorso di Verissimo è stata ospite Beatrice Luzzi, la quale ha commentato insieme a Silvia Toffanin l'accaduto. La conduttrice della trasmissione aveva annunciato che questa sera si sarebbe saputo l'esito della decisione del Grande Fratello in merito al concorrente, reo di aver pronunciato una frase omofoba ai danni dello tiktoker Enzo Bambolina. Prima dell'inizio della puntata, però, Davide Maggio ha diffuso una soffiata sul web in quanto ha svelato che, in realtà, la produzione del reality show ha già preso una decisione a riguardo, ovvero, quella di squalificaredal GF.