Lavori alla ‘Torre’ Altrabenevento | Mancano norme di sicurezza Segnalazione all’Ispettorato del Lavoro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante sia ancora in corso la verifica del Ministero della Pubblica Istruzione sugli errori e le violazioni del progetto del Comune di Benevento per l’abbattimento e la ricostruzione delle scuole Sala-Torre, stamattina alcuni operai hanno cominciato a smontare infissi ed impianti senza instre il cantiere con pannelli chiusi per ladei cittadini. Neppure i cartelli obbligatori sono stati affissi e sul cancello di accesso al cortile utilizzato dagli automezzi della ditta esecutrice dei, è ancora scritto chiaramente “Ingresso riservato esclusivamente al personale scolastico”. Così in una nota Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile”. “E’ l’ennesima “stranezza” di questo progetto – scrive -.