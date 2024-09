Il rapporto Draghi non è un libro dei sogni Paganetto spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non è undei, ma una proposta di grande impegno ed efficacia che invita a non arrendersi al ritardo accumulato dall’Europa rispetto nella crescita del Pil negli ultimi vent’anni. Che, associata alla grande autorevolezza di Mariopuò mettere seriamente in moto un progetto radicale, come egli stesso l’ha definito, centrato su quelle politiche per la produttività e innovazione da molti invocate, (compreso il nostro Gruppo dei 20 di Tor Vergata, di cui nei prossimi giorni sarà in libreria il volume L’Europa a una svolta, che verrà presentato al Cnel al metà ottobre) ma assai poco realizzate. Non si può non condividere l’idea centrale del suo