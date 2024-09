Il futuro è il social e-commerce? Lì dove Meta ha fallito

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Piccola premesse: stiamo parlando di rumors, molto insistenti, che – in attesa di mosse ufficiali – devono essere presi con le molle. Ma la notizia di un possibile accordo commerciale di acquisizione tra Amazon e TikTok (con la prima interessata a comprare la seconda e la seconda, per motivi di opportunità negli Stati Uniti, che sembra esser pronta a sedersi a un tavolo delle trattative già aperte) non deve essere preso con le molle. Infatti, sarebbe il più importante e imponente tentativo di dare nuovamente vita al fenomeno dele-. Un terreno sul qualeha praticamente “” e sui cui anche la piattaforma di proprietà (per il momento?) di ByteDance non ha ottenuto i risultati sperati.