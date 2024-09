Grande Fratello 2024 Lino Giuliano squalificato ufficialmente | il comunicato e chi lo sostituisce

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Notizia sconcertante che anticipa il via al-2025:ufficiosamentedal gioco. Una decisione che a quanto pare è stata presa direttamente dai vertici Mediaset e dagli autori del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo andiamo a scoprire le cause che hanno portato all’esclusione del ragazzo napoletano e chi potrebbe sostituirlo: il nome è davvero clamoroso!-2025,subisce la squalifica La sottoscritta penna di Anticipazioni TV preannuncia una squalifica didal gioco del-2025 ancor prima che il reality abbia inizio, come stabilito dai vertici Endemol/Mediaset per il 16 settembre