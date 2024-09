Bianca Balti operata per un tumore al terzo stadio i messaggi d’affetto degli amici vip | Siamo tutti con te in prima linea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’annuncio didi aver scoperto unovarico alha scosso il mondo dello spettacolo, generando un’ondata di affetto e solidarietà da parte di numerosi vip. La sua forza e la sua determinazione nel combattere la malattia hanno ispirato non solo i suoi fan, ma anche colleghi e, che si sono uniti in un abbraccio virtuale per sostenerla in questa difficile battaglia. Tiziano Ferro, con parole toccanti, ha offerto il suo sostegno incondizionato: “inper te. Nondottori ma ti vogliamo bene, tanto. Zio Tiziano è qui per te, piccola principessa”. Giulia Salemi, grande amica della top model, ha sottoto la sua forza e il suo coraggio: “sei una forza della natura, una guerriera, un cuore puro.con te“.