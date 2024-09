Amadeus debutta sul Nove | La politica non c’entra nell’addio alla Rai Contratto da 100 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Discovery, all’Università Cattolica di Milano, èil più ricercato: dopo 25 anni in Rai, il conduttore ha accettato la nuova sfida proposta drete della Warner Bros seguendo le orme di Fabio Fazio lo scorso anno.presenta la nuova stagione su Discovery e parla del suo addioRai. “Per l’ultima registrazione di Affari tuoi non c’era nessun dirigente, io ho le spalle larghe ma non nego che qualcuno tra i tecnici si è dispiaciuto”, ha detto. “La Rai economicamente ha fatto di tutto per trattenermi, c’erano due bozze contrattuali con le stesse cifre ma qualcosa da un punto di vista affettivo è venuto a mancare. Ho ancora tanti amici, ma con qualcuno evidentemente non c’era un affetto particolare”, ha aggiunto a proposito del